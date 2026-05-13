Sondages en vue des élections provinciales 2026

Deux nouveaux sondages ont été dévoilés mercredi matin sur les intentions de vote au Québec. À en croire les résultats, rien n’est encore joué pour les élections l’automne prochain.

Écoutez à ce sujet Jean Royer, ex-directeur de cabinet du premier ministre du Québec Jacques Parizeau, et chef du camp du OUI lors du référendum de 1995.

Jean Roger souligne qu'il y a peu de bonnes nouvelles pour presque tous les partis.

Parti québécois: «Le PQ semble figé entre 29 et 33 %»;

Parti libéral: une remontée du vote non francophone, mais du côté du vote francophone, «il demeure un parti qui est, somme toute, marginal»;

Coalition avenir Québec: «Après deux semaines durant lesquelles Christine Fréchette a eu la patinoire presque à elle seule, ils auraient aimé franchir la barre du 20 %»;

Parti conservateur du Québec: «On s'aperçoit qu'Éric Duhaime aura à batailler fort pour qu'il gagne (des circonscriptions)»;

Québec solidaire: «Du moment que le Parti libéral reprend le vote non-francophone, des comtés comme Lauriel-Dorion, Verdun et Saint-Henri, occupés par QS, deviennent difficiles en termes de réélection.»