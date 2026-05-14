Le grand patron de Juste pour rire, Sylvain Parent-Bédard, est revenu pour la première fois dans les pages de La Presse sur la controverse entourant l'association éphémère de son organisation avec l'humoriste Julien Lacroix.

À l'occasion de sa chronique culturelle, Anaïs Guertin-Lacroix explique que Sylvain Parent-Bédard reconnaît aujourd'hui avoir commis une erreur en tentant de produire le nouveau spectacle de l'humoriste, qui avait fait l'objet d'allégations d'inconduites sexuelles en 2020.

Le patron de Juste pour rire avoue avoir été «déconnecté» de la réalité du milieu de l'humour et des réactions que cette annonce provoquerait, notamment en raison de ses nombreux voyages à l'étranger au moment de prendre la décision.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Sylvain Parent-Bédard a précisé que la décision avait été prise par un petit comité à l'interne, sans consulter d'experts ou, surtout, les victimes.

Devant le tollé soulevé par des humoristes comme Christine Morency et Erich Preach, l'organisation avait fait marche arrière en moins de 24 heures en mars dernier.