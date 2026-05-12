Le chanteur Luck Mervil a pris le chemin des cellules lundi matin au Palais de justice de Rimouski.

Le juge James Rondeau lui a imposé une sentence de deux ans de pénitencier assortie d'une probation de trois ans, pour l'agression sexuelle sur une femme, qui était endormie, en 2000.

Pour le magistrat, plusieurs facteurs aggravants ont dicté sa décision, dont les nombreuses conséquences sur la victime qui avait 19 ans lors des événements, le fait qu'elle était sans défense et que le chanteur déchu l'a considéré comme un objet et un véritable morceau de viande.

Luck Mervil, 58 ans, sera aussi inscrit au registre des délinquants sexuels pour une durée de 20 ans.

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