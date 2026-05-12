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Agression sexuelle

Deux ans de prison ferme pour Luck Mervil

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 mai 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Deux ans de prison ferme pour Luck Mervil
Luck Mervil / La Presse Canadienne

Le chanteur Luck Mervil a pris le chemin des cellules lundi matin au Palais de justice de Rimouski.

Le juge James Rondeau lui a imposé une sentence de deux ans de pénitencier assortie d'une probation de trois ans, pour l'agression sexuelle sur une femme, qui était endormie, en 2000.

Pour le magistrat, plusieurs facteurs aggravants ont dicté sa décision, dont les nombreuses conséquences sur la victime qui avait 19 ans lors des événements, le fait qu'elle était sans défense et que le chanteur déchu l'a considéré comme un objet et un véritable morceau de viande.

Luck Mervil, 58 ans, sera aussi inscrit au registre des délinquants sexuels pour une durée de 20 ans.

Autre sujet abordé

  • Procès pour avortement forcé: un homme de 47 ans, Cally Boyongo Ngunda, est accusé d'avoir pratiqué un avortement forcé sur une femme vulnérable à l'aide d'une brochette à barbecue.

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