Enthousiasme vacillant à la veille du match no 5?

En ouverture de La commission, Nathalie Normandeau confie avoir «perdu la flamme» et se sentir ébranlée après la récente défaite des Canadiens contre les Sabres de Buffalo.

Luc Ferrandez tente de la rassurer en expliquant que le parcours vers la victoire est un marathon qui exige de la résilience, affirmant que «le vrai sport est dans la douleur».

Ils discutent de la stratégie adverse, de la performance des gardiens et de l'enthousiasme des auditeurs malgré le stress des séries.

Et vous, comment va votre enthousiasme pour la série, avant le match no 5 à Buffalo jeudi soir?

Écoutez la discussion des commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur le sujet chaud de l'heure, jeudi midi.