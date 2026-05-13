11 enseignants visés

L’Alliance des professeurs de Montréal conteste la révocation des brevets de onze enseignants de l’école Bedford par le gouvernement du Québec.

Maître Marc Boudreau, avocat en droit du travail, analyse cette contestation et explique que, selon la Loi sur l’instruction publique, les personnes détenant un brevet d’enseignement ont l’obligation de respecter les principes de laïcité et d’égalité entre hommes et femmes.

Écoutez Maître Marc Boudreau, avocat en droit du travail, aborder ce dossier au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, mercredi.