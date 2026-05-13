Finances des Américains pas importantes pour lui

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il ne se souciait pas de la situation économique des Américains, alors qu’on l’interrogeait sur le dossier iranien.

Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, se pencher sur le sujet mercredi à l’émission La commission.