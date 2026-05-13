Finances des Américains pas importantes pour lui

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il ne se souciait pas de la situation économique des Américains, alors qu’on l’interrogeait sur le dossier iranien.
Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, se pencher sur le sujet mercredi à l’émission La commission.
«Trump a l'art de se tirer dans le pied, et ses conseillers au sein de la Maison-Blanche auraient sans doute préféré qu'il ne dise pas ce genre de choses à ce moment ci.»
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