 Aller au contenu
Finances des Américains pas importantes pour lui

«Trump a l'art de se tirer dans le pied» -Frédérick Gagnon

par 98.5

0:00
10:20

Entendu dans

La commission

le 13 mai 2026 13:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Trump a l'art de se tirer dans le pied» -Frédérick Gagnon
Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il ne se souciait pas de la situation économique des Américains, alors qu’on l’interrogeait sur le dossier iranien / Mark Schiefelbein / The Associated Press

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il ne se souciait pas de la situation économique des Américains, alors qu’on l’interrogeait sur le dossier iranien.

Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, se pencher sur le sujet mercredi à l’émission La commission.

«Trump a l'art de se tirer dans le pied, et ses conseillers au sein de la Maison-Blanche auraient sans doute préféré qu'il ne dise pas ce genre de choses à ce moment ci.»

Frédérick Gagnon

Autre sujet abordé : 

  • Trump en Chine pour un sommet aux enjeux importants

Vous aimerez aussi

51e État américain: après le Canada, voilà le Venezuela
Lagacé le matin
51e État américain: après le Canada, voilà le Venezuela
0:00
4:23
Un cessez-le-feu sous respirateur artificiel
Le Québec maintenant
Un cessez-le-feu sous respirateur artificiel
0:00
8:56
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Il faut que ces projets pilotes nous touchent avant qu'on accumule du retard»
Rattrapage
La ville de Saint-Jérôme exclue du plan itinérance
«Il faut que ces projets pilotes nous touchent avant qu'on accumule du retard»
Camionnage:«Il n'y a pas de mécanisme qui permet d'accéder aux formations»
Rattrapage
Nouvelle mesure
Camionnage:«Il n'y a pas de mécanisme qui permet d'accéder aux formations»
Sondage encourageant pour la CAQ: l'effet Christine Fréchette?
Rattrapage
18% des intentions de vote
Sondage encourageant pour la CAQ: l'effet Christine Fréchette?
Loi sur la réparabilité: les détaillants veulent l'intervention de Fréchette
Rattrapage
Phase qui entrera en vigueur en octobre 2026
Loi sur la réparabilité: les détaillants veulent l'intervention de Fréchette
Dossier Bedford: le syndicat conteste la révocation des brevets
Rattrapage
11 enseignants visés
Dossier Bedford: le syndicat conteste la révocation des brevets
L'ex-ministre Gilles Bélanger critique la stratégie numérique de la CAQ
Rattrapage
«Suicidaire et archaïque»
L'ex-ministre Gilles Bélanger critique la stratégie numérique de la CAQ
La SAAQ considère d'imposer un couvre-feu pour les jeunes en scooter
Rattrapage
À la suite d'un accident tragique
La SAAQ considère d'imposer un couvre-feu pour les jeunes en scooter
Négociations à Montréal: les cols bleus écartent la grève durant le Grand Prix
Rattrapage
Nouveau président, nouvelle stratégie?
Négociations à Montréal: les cols bleus écartent la grève durant le Grand Prix
Loi 4: les femmes pourront accéder aux antécédents judiciaires du conjoint
Rattrapage
Lutte contre la violence conjugale
Loi 4: les femmes pourront accéder aux antécédents judiciaires du conjoint
Santé au Québec: un rendez-vous chez l'allergologue après dix ans d'attente
Rattrapage
Trop long pour rencontrer un spécialiste
Santé au Québec: un rendez-vous chez l'allergologue après dix ans d'attente
Marc Parent nommé émissaire spéciale du gouvernement
Rattrapage
Enveloppe fédérale pour la Défense
Marc Parent nommé émissaire spéciale du gouvernement
«Si les Sabres gagnent de cette façon-là, en blessant un joueur... honte à eux»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Défaite de 3 à 2
«Si les Sabres gagnent de cette façon-là, en blessant un joueur... honte à eux»
«Faque», «neurodivergent», «fast fashion»: les nouveaux mots dans Le Robert
Rattrapage
Certains puristes du français grincent des dents
«Faque», «neurodivergent», «fast fashion»: les nouveaux mots dans Le Robert
Le doublage québécois des Simpsons se poursuivra
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Le doublage québécois des Simpsons se poursuivra