À la suite d'un accident tragique

Le décès tragique d'une jeune fille de 13 ans dans un accident de scooter amène la SAAQ à se pencher sur des mesures pour protéger les adolescents qui utilisent ces véhicules.

L'instauration d'un couvre-feu pour les utilisateurs de cyclomoteurs de moins de 14 ans serait actuellement à l'étude.

Les commissaires rejettent cette idée et prônent la sensibilisation et la prévention auprès des jeunes.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des mesures pour assurer la sécurité des jeunes sur la route, mercredi, à La commission.