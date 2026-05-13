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À la suite d'un accident tragique

La SAAQ considère d'imposer un ouvre-feu pour les jeunes en scooter

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Entendu dans

La commission

le 13 mai 2026 13:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La SAAQ considère d'imposer un ouvre-feu pour les jeunes en scooter
La SAAQ se penche sur des mesures pour protéger les adolescents qui utilisent un scooter. / Christian Müller/ Adobe Stock

Le décès tragique d'une jeune fille de 13 ans dans un accident de scooter amène la SAAQ à se pencher sur des mesures pour protéger les adolescents qui utilisent ces véhicules.

L'instauration d'un couvre-feu pour les utilisateurs de cyclomoteurs de moins de 14 ans serait actuellement à l'étude.

Les commissaires rejettent cette idée et prônent la sensibilisation et la prévention auprès des jeunes.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des mesures pour assurer la sécurité des jeunes sur la route, mercredi, à La commission.

«Ne faites pas ça. C'est complètement ridicule. Il vaut mieux sensibiliser les jeunes aux dangers qui viennent avec le fait de conduire un cyclomoteur et à la responsabilité qui vient avec des règles. Mon neveu est allé suivre une formation à Matane pour conduire son scooter. Il a quatorze ans. Il a sa vie. Il part avec ses chums, puis il va à la Maison des jeunes [...] Si la solution pour diminuer le nombre d'accidents c'est d'imposer un couvre-feu, c'est une forme d'échec.»

Nathalie Normandeau

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