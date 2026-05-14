Cinquième match Canadiens-Sabres

De retour en terrain hostile, au KeyBank Center à Buffalo, la confiance et le calme reignent au sein du vestiaire du CH, à quelques heures du cinquième affrontement de la série face aux Sabres.

Selon l'analyste Martin McGuire, le Tricolore devra être en mesure de corriger certains aspects de son jeu s'il souhaite obtenir cette troisième victoire, jeudi.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, discuter de ce cinquième affrontement face aux Sabres, jeudi, à La commission.