Cinquième match Canadiens-Sabres

De retour en terrain hostile, au KeyBank Center à Buffalo, la confiance et le calme reignent au sein du vestiaire du CH, à quelques heures du cinquième affrontement de la série face aux Sabres.
Selon l'analyste Martin McGuire, le Tricolore devra être en mesure de corriger certains aspects de son jeu s'il souhaite obtenir cette troisième victoire, jeudi.
Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, discuter de ce cinquième affrontement face aux Sabres, jeudi, à La commission.
«Il y a deux trois aspects qui doivent mieux fonctionner pour le Canadien. Premièrement, la qualité de leur échec avant, parce que s'ils partent avec l'échec avant, ils sont rapides. Si les Canadiens ont ça, ils vont faire un peu plus reculer les joueurs des Sabres. T'as le temps d'agir, t'as le temps d'envoyer du monde au filet, puis après ça, tirer. Quand on a parlé de ça avec le coach et les joueurs dans les derniers 24h, le constat était que le CH doit avoir un peu plus de trafic au filet.»