Cinquième match contre les Sabres

Les Canadiens de Montréal retrouveront les Sabres de Buffalo, jeudi soir, alors que la série est présentement égale 2 à 2 entre les deux équipes.

Malgré une domination en troisième période lors du dernier affrontement, le Tricolore a dû s'incliner, notamment en raison de l'efficacité défensive de Buffalo qui a bloqué 27 lancers.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis souhaite que ses joueurs soient plus calculateurs dans leur sélection de tirs pour déjouer le bloc défensif adverse.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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