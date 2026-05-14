Cinquième match contre les Sabres

Les Canadiens de Montréal retrouveront les Sabres de Buffalo, jeudi soir, alors que la série est présentement égale 2 à 2 entre les deux équipes.
Malgré une domination en troisième période lors du dernier affrontement, le Tricolore a dû s'incliner, notamment en raison de l'efficacité défensive de Buffalo qui a bloqué 27 lancers.
L'entraîneur-chef Martin St-Louis souhaite que ses joueurs soient plus calculateurs dans leur sélection de tirs pour déjouer le bloc défensif adverse.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets traités:
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- LNH: L'Avalanche du Colorado élimine le Wild du Minnesota en cinq matchs;
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- MLS: le CF Montréal récolte un match nul de 2 à 2 contre les Timbers de Portland.