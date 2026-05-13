Afin de lutter contre le «camionnage à rabais», l'ancien ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, annonçait la mise en place d'une formation obligatoire pour les camionneurs.

Toutefois, cette nouvelle mesure ne plait pas à l'industrie, qui craint que les aspirants camionneurs québécois ne puissent pas avoir accès à cette formation, faute de moyens financiers.

Écoutez Francis Durocher, directeur adjoint de l’Association des écoles de conduite du Québec, discuter de cette mesure, mercredi, à La commission.