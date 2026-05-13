La ville de Saint-Jérôme exclue du plan itinérance

Les maires de Drummondville et de Saint-Jérôme déplorent de ne pas être inclus dans le plan de 28 millions de dollars pour lutter contre l’itinérance mis en place par le gouvernement de Christine Fréchette.
Écoutez Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme, discuter de cette situation qui le préoccupe, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il serait temps que ces projets pilotes nous touchent aussi, parce qu’autrement, nous allons continuer à accumuler du retard et la situation deviendra encore plus difficile pour la population. Je ne retire rien à mes collègues des grandes villes, qui vivent des enjeux encore plus complexes que les nôtres, mais nous avons la possibilité d’agir à une échelle plus humaine. Nos intervenants sur le terrain connaissent les gens par leur nom. Nous sommes capables d’agir, mais il ne faut pas que la situation continue de s’exacerber, sinon nous risquons de perdre davantage le contrôle.»