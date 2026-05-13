La ville de Saint-Jérôme exclue du plan itinérance

Les maires de Drummondville et de Saint-Jérôme déplorent de ne pas être inclus dans le plan de 28 millions de dollars pour lutter contre l’itinérance mis en place par le gouvernement de Christine Fréchette.

Écoutez Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme, discuter de cette situation qui le préoccupe, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.



