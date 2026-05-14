Bureaucratie ou protection

Marie-Eve Brunet Kitchen, commissaire au bien-être des enfants, recommande l'adoption d'une Charte des droits des enfants afin de regrouper des droits actuellement fragmentés et d'assurer une participation active des jeunes.

Si les commissaires reconnaissent la vulnérabilité des enfants, ils critiquent vivement l'expansion de l'organisation, qui prévoit passer de 45 à 110 employés avec un budget estimé à 10 millions de dollars.

Luc Ferrandez s'inquiète d'une «judiciarisation» des enjeux municipaux et sociaux, tandis que Nathalie Normandeau dénonce un dédoublement bureaucratique potentiel avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.

Écoutez Marie-Eve Brunet Kitchen, commissaire au bien-être des enfants, jeudi midi à La commission.