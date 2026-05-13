Phase qui entrera en vigueur en octobre 2026

Les détaillants en électroménagers demandent l’intervention de la ministre Christine Fréchette, car ils estiment que si la loi sur la réparabilité est mise en œuvre telle quelle, les prix des électroménagers augmenteront de 10 à 30 %.

Écoutez Anthony Amiel, PDG de Corbeil Électroménagers, se pencher sur le sujet mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.