Phase qui entrera en vigueur en octobre 2026

Les détaillants en électroménagers demandent l’intervention de la ministre Christine Fréchette, car ils estiment que si la loi sur la réparabilité est mise en œuvre telle quelle, les prix des électroménagers augmenteront de 10 à 30 %.
Écoutez Anthony Amiel, PDG de Corbeil Électroménagers, se pencher sur le sujet mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La dernière partie de cette loi 29 entrera en vigueur en octobre 2026. Cette portion de la loi définit, par règlement, la durée de bon fonctionnement selon les catégories de produits. Pour les électroménagers, on parle d’une garantie de bon fonctionnement de six ans pour les réfrigérateurs et les appareils de cuisson. Pour les lave-vaisselle, les laveuses et les sécheuses, cette garantie serait de cinq ans. Comparativement aux garanties actuellement offertes, qui sont généralement d’un ou deux ans — parfois davantage chez certains fabricants, cette nouvelle exigence devra être soutenue par un réseau de réparateurs qui est actuellement nettement inadéquat.»
Écoutez Anthony Amiel expliquer pourquoi cette situation affecterait le prix des électros ménager.