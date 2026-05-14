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Fini le fax

Modernisation du réseau: Santé Québec prend le relais du fédéral

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Entendu dans

La commission

le 14 mai 2026 12:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Modernisation du réseau: Santé Québec prend le relais du fédéral
Santé Québec confirme son intention de maintenir le service PrescripTIon qui facilite le travail des professionnels de la santé. / Piyaphunjun / Adobe Stock

Santé Québec confirme son intention de maintenir le service PrescripTIon qui facilite le travail des professionnels de la santé.

Radio-Canada rapportait jeudi matin, qu'en raison de l'arrêt de ce programme financé par le fédéral, des pharmaciens et des médecins devraient retourner au fax et au papier d'ici la fin du mois.

Or, dans un communiqué, Santé Québec indique que les échanges se poursuivent de manière constructive et les partenaires partagent l'objectif commun d'en assurer la pérennité.

Soulignons que les médecins et pharmaciens qui participent au projet pilote depuis 2024 ont fait état d'une économie de temps et de ressources pour le traitement des prescriptions.

Écoutez Yann Langlais-Plante, directeur général des relations médias et gouvernementales à Santé Québec, faire le point jeudi à La commission.   

        

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