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Déficit de 50 milliards

Infrastructures en ruine: Nicolas Marceau propose un remède de cheval

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 14 mai 2026 12:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Infrastructures en ruine: Nicolas Marceau propose un remède de cheval
Seriez-vous prêt à payer une contribution spéciale pour améliorer les services d'aqueduc et d'égout de votre municipalité? / Srdjan/ Adobe Stock

Devant déficit d'entretien des infrastructures municipales s'élevant à 50 milliards de dollars (et qui pourrait atteindre 95 milliards d'ici dix ans), l'économiste Nicolas Marceau propose des solutions drastiques.

Son rapport recommande d'abord de freiner l'explosion des coûts de construction (+8 % par an) en révisant les normes gouvernementales trop coûteuses.

Il suggère également d'augmenter la contribution foncière des citoyens, en passant d'une indexation basée sur l'inflation à une indexation calquée sur la croissance économique (environ 3,5 %).

Enfin, il souligne l'écart salarial de 28 % entre les employés municipaux et provinciaux comme un enjeu majeur à résoudre sur le long terme.

Écoutez Nicolas Marceau, coprésident du chantier sur la fiscalité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et professeur titulaire Département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal, jeudi. 

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