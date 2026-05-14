Déficit de 50 milliards

Devant déficit d'entretien des infrastructures municipales s'élevant à 50 milliards de dollars (et qui pourrait atteindre 95 milliards d'ici dix ans), l'économiste Nicolas Marceau propose des solutions drastiques.

Son rapport recommande d'abord de freiner l'explosion des coûts de construction (+8 % par an) en révisant les normes gouvernementales trop coûteuses.

Il suggère également d'augmenter la contribution foncière des citoyens, en passant d'une indexation basée sur l'inflation à une indexation calquée sur la croissance économique (environ 3,5 %).

Enfin, il souligne l'écart salarial de 28 % entre les employés municipaux et provinciaux comme un enjeu majeur à résoudre sur le long terme.

Écoutez Nicolas Marceau, coprésident du chantier sur la fiscalité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et professeur titulaire Département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal, jeudi.