«Suicidaire et archaïque»

L'ancien ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger, a vivement critiqué la stratégie de transformation numérique de son ancien parti, dans une lettre ouverte publiée dans le Journal de Montréal.

Le député d'Orford a qualifié de «suicidaire» et d'«archaïque» le plan proposé par son ancien parti.

Celui qui a été élu sous la bannière de la CAQ en 2018 avait claqué la porte du parti après s'être vu retirer le ministère de la Cybersécurité et du Numérique par Christine Fréchette, qu'il avait notamment appuyée lors de la course à la chefferie. Il siège maintenant comme indépendant.

Écoutez Gilles Bélanger, ancien ministre de la Cybersécurité et du Numérique, expliquer sa critique de cette stratégie, mercredi, à La commission.