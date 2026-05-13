Défaite des Canadiens

Écoutez les nouvelles du sport avec Meeker Guerrier au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les Sabres se relèvent contre les Canadiens;
- Les carences de l'avantage numérique du Tricolore;
- L'entraîneur des Maple Leafs de Toronto Craig Bérubé est congédié;
- Le défenseur Matthew Schafer remporte le trophée Calder remis à la meilleure recrue;
- Marie-Philip Poulin mène la Victoire contre le Frost;
- La Victoire affrontera Ottawa en grande finale
- Expansion de la LPHF à Las Vegas et à Hamilton.