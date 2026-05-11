Tout est possible avec Dobes au sommet de sa forme

Après un revers bien net en lever de rideau, les Canadiens de Montréal viennent de remporter deux très convaincantes victoires contre les Sabres de Buffalo.
Écoutez Tony Marinaro commenter la série Canadiens-Sabres en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'apport de Joe Veleno: «Martin St-Louis n'en a fait qu’à sa tête et ça a payé!»;
- La ligne de centre: «La colonne vertébrale des Canadiens est très solide»;
- «Les Canadiens sont devenus un club intimidant»;
- «(Jakub) Dobes est au sommet de sa forme. Avec lui, tout est possible»;
- La beauté de la ville, c’est les Canadiens de Montréal;
- Qui portera le flambeau pour le quatrième match?
- «Bonne chance aux Sabres s’ils ne jouent pas leur meilleur match des séries».