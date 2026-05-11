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La douleur de la défaite au premier tour

«Je ne veux pas la balayer en dessous du tapis» -André Tourigny

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 mai 2026 20:30

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je ne veux pas la balayer en dessous du tapis» -André Tourigny
L'entraîneur André Tourigny lors de la poignée de mains après la défaite du Mammoth contre les Golden Knights. / AP/Melissa Majchrzak

Le Mammoth de l'Utah a été éliminé par les Golden Knights de Las Vegas au premier tour éliminatoire des séries de la LNH.

Écoutez l'entraîneur québécois André Tourigny discuter de cette série avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • André Tourigny est prêt à vivre avec le sentiment de la défaite afin de mieux avancer la saison prochaine;
  • «On a manqué de constance dans notre gestion d’émotions»;
  • L'importance d'analyser les raisons de la défaite;
  • Le Mammoth était la troisième meilleure équipe pour protéger une avance, mais les Golden Knights sont la formation avec le plus de retours de l'arrière du circuit;
  • Canadiens-Lightning: Dobes a prouvé qu’il est capable de gagner un gros match;
  • Les Canadiens ont une maturité différence cette année et ils se défendent avec acharnement;
  • Le Mammoth a sept premiers choix dans ses filiales qui ne sont pas encore avec l'équipe: l'avenir s'annonce prometteur;
  • On aborde les forces de l'Avalanche et des Hurricanes.

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