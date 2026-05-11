Le Rocket de Laval éliminé

Le Rocket de Laval a vu sa saison prendre fin contre les Marlies de Toronto en fin de semaine. Et la formation a tenu son bilan de la saison, lundi.

Écoutez Jeremy Filosa, qui était au point de presse du Rocket, ainsi que Stéphane Leroux, du Réseau des sports, qui analyse la saison de l'équipe et la finale de la LHJMQ.

Les sujets discutés