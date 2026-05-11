Le Rocket de Laval éliminé

Le Rocket de Laval a vu sa saison prendre fin contre les Marlies de Toronto en fin de semaine. Et la formation a tenu son bilan de la saison, lundi.
Écoutez Jeremy Filosa, qui était au point de presse du Rocket, ainsi que Stéphane Leroux, du Réseau des sports, qui analyse la saison de l'équipe et la finale de la LHJMQ.
Les sujets discutés
- Le Rocket de Laval a été éliminé par les Marlies de Toronto;
- Si Jacob Fowler avait été à Laval, l'histoire aurait certainement été différente;
- La satisfaction de l’entraîneur Pascal Vincent malgré les blessures.
- Plusieurs joueurs du Rocket (Owen Beck, Adam Engström, David Reinbacher, Florian Xhekaj) sont rappelés par les Canadiens de Montréal.
- Stéphane Leroux détaille la finale LHJMQ entre les Wildcats de Moncton et les Saguenéens de Chicoutimi (1-1), marquée par l’affluence au Centre Georges-Vézina et l’attente d’un premier titre depuis 1994 à Chicoutimi.