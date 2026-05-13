Défaite contre les Sabres

Les Canadiens de Montréal ont subi un revers frustrant de 3-2 face aux Sabres de Buffalo mardi soir.

Le match a été marqué par un but assez bizarre: un dégagement de Tage Thompson qui a dévié sur la baie vitrée irrégulière près de l'entrée de la Zamboni a fini son parcours derrière le gardien Jakub Dobes.

Malgré cet incident malchanceux, ce sont surtout l'indiscipline des Sabres et l'incapacité du Tricolore à capitaliser sur ses sept avantages numériques, dont un double avantage numérique de quatre minutes, qui expliquent ce résultat.

La série, maintenant égale 2-2, se poursuit jeudi du côté de Buffalo.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser la défaite des Canadiens face aux Sabres.

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