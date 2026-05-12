Une fiche de 1 en 7

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 3-2 contre les Sabres de Buffalo, mardi, lors du quatrième match de la demi-finale de l'Association de l'Est.

0:00 - Le sommaire de Martin McGuire

3:43 - Le point de presse de Martin St-Louis

Les Canadiens ont manqué d'opportunisme en avantage d'un homme;

Le curieux but et le mauvais début de match;

Une bonne réaction après ce but chanceux;

On discute de la contestation de Martin St-Louis qui a privé les Sabres d'une réussite;

St-Louis estime que son équipe a bien joué avec la rondelle en deuxième et troisième période;

10:27 - Le point de presse de Lindy Ruff