Une fiche de 1 en 7

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«Dur à croire qu'on a marqué un seul but en avantage numérique» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 12 mai 2026 22:57

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Dur à croire qu'on a marqué un seul but en avantage numérique» -Martin St-Louis
Cole Caufield a inscrit le seul but des Canadiens en avantage numérique. / PC/Christine Mushi

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 3-2 contre les Sabres de Buffalo, mardi, lors du quatrième match de la demi-finale de l'Association de l'Est.

0:00 - Le sommaire de Martin McGuire

3:43 - Le point de presse de Martin St-Louis

  • Les Canadiens ont manqué d'opportunisme en avantage d'un homme;
  • Le curieux but et le mauvais début de match;
  • Une bonne réaction après ce but chanceux;
  • On discute de la contestation de Martin St-Louis qui a privé les Sabres d'une réussite;
  • St-Louis estime que son équipe a bien joué avec la rondelle en deuxième et troisième période;

10:27 - Le point de presse de Lindy Ruff

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