On revient sur la chronique de Francis Vaille dans La Presse, sur la création de Mission Talents Québec, un collectif apolitique qui veut se pencher sur la transformation du marché du travail et l’adaptation des compétences de la main-d’œuvre.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Mission Talents Québec: Michèle Boisvert trouve cette initiative excellente;
- L’inflation aux États-Unis en avril a bondi à 3,8%, poussée à la hausse par une augmentation de 40% des prix de l’énergie d’un mois à l’autre;
- La réaction des marchés boursiers.