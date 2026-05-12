On revient sur la chronique de Francis Vaille dans La Presse, sur la création de Mission Talents Québec, un collectif apolitique qui veut se pencher sur la transformation du marché du travail et l’adaptation des compétences de la main-d’œuvre.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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