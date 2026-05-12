Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a défendu devant le Congrès un budget militaire de 1 500 milliards de dollars.
Écoutez à ce sujet l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Ce budget pharaonique est lié à l’intervention en Iran;
- Tant les sénateurs démocrates que républicains ont posé des questions pointues à Hegseth;
- Ce sont toujours les Iraniens qui ont le contrôle du détroit d'Ormuz;
- Le président Donald Trump a attaqué les médias américains concernant l’Iran avant de s’envoler pour la Chine, où les questions de Taïwan et d’armement seront abordées.