La série de livres à succès a 20 ans

À l’occasion des 20 ans de la série de livres à succès Le journal d’Aurélie Laflamme, les quatre premiers tomes ont été réédités et sont maintenant en vente en librairie.
Écoutez India Desjardins, l’autrice de ces romans, en discuter mercredi au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp.
«J’ai écrit Aurélie parce que je me sentais comme une extraterrestre. Je me sentais vraiment maladroite, gaffeuse, je ne me sentais pas en rapport avec les autres êtres humains. Puis, au fil des années, ce qu’on m’a le plus dit, c’est : “Aurélie, c’est moi.” Peu importe le pays, peu importe l’époque.»