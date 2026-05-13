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La série de livres à succès a 20 ans

«J'ai écrit Aurélie parce que je me sentais comme une extraterrestre»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 mai 2026 15:46

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«J'ai écrit Aurélie parce que je me sentais comme une extraterrestre»
India Desjardins / PC archives/Graham Hughes

À l’occasion des 20 ans de la série de livres à succès Le journal d’Aurélie Laflamme, les quatre premiers tomes ont été réédités et sont maintenant en vente en librairie.

Écoutez India Desjardins, l’autrice de ces romans, en discuter mercredi au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

«J’ai écrit Aurélie parce que je me sentais comme une extraterrestre. Je me sentais vraiment maladroite, gaffeuse, je ne me sentais pas en rapport avec les autres êtres humains. Puis, au fil des années, ce qu’on m’a le plus dit, c’est : “Aurélie, c’est moi.” Peu importe le pays, peu importe l’époque.»

India Desjardins

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