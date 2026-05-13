Marie-Claude Barrette a remporté une première victoire judiciaire face à la plateforme Facebook et sa maison mère, Meta: le recours collectif lancé par l'animatrice contre des publicités frauduleuses utilisant son image sera entendu par la Cour supérieure.



Plusieurs personnalités québécoises, telles que Marie-Pier Morin et Nathalie Simard, ont été victimes d'usurpations d'identités dans des publicités sur Facebook qui faisaient, entre autres, la promotion de l'achat de cryptomonnaies.

L'animatrice, qui a reçu plusieurs témoignages de personnes victimes de ces tactiques frauduleuses, ira jusqu'au bout pour démontrer l'imputabilité de ce géant du web:«Ce n'est pas parce que Meta est gros qu'il est inattaquable», lance-t-elle.

Écoutez la journaliste de Cogeco Média, Any Guillemette, faire le point sur cette histoire, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

L'avocat de Marie-Claude Barrette dans ce dossier, Maître Gérard Samet, a également commenté le processus judiciaire en cours.