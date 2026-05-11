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91 000 emplois perdus en 2026

Le Québec fait les frais de la guerre tarifaire et de celle au Moyen-Orient

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 mai 2026 18:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Le Québec fait les frais de la guerre tarifaire et de celle au Moyen-Orient
À vos intérêts / Cogeco Média

On revient sur les chiffres sur l’emploi publiés vendredi. De toute évidence, tant l’économie canadienne que l’économie québécoise souffrent de la guerre tarifaire et celle au Moyen-Orient.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Un recul de 17 000 emplois au Canada;
  • Un taux de chômage atteignant 6,9 %;
  • Le secteur privé et les jeunes (15-24 ans, 14,3 % de chômage) sont particulièrement touchés;
  • La croissance du PIB québécois stagne;
  • Trump et Xi Jinping vont se rencontrer cette semaine. Quels sujets devraient être abordés?
  • La Chine profite du conflit au Moyen-Orient. Ses ventes de voitures électriques ont plus que doublé en un an, même chose pour les panneaux solaires.

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