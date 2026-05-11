91 000 emplois perdus en 2026

On revient sur les chiffres sur l’emploi publiés vendredi. De toute évidence, tant l’économie canadienne que l’économie québécoise souffrent de la guerre tarifaire et celle au Moyen-Orient.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un recul de 17 000 emplois au Canada;
- Un taux de chômage atteignant 6,9 %;
- Le secteur privé et les jeunes (15-24 ans, 14,3 % de chômage) sont particulièrement touchés;
- La croissance du PIB québécois stagne;
- Trump et Xi Jinping vont se rencontrer cette semaine. Quels sujets devraient être abordés?
- La Chine profite du conflit au Moyen-Orient. Ses ventes de voitures électriques ont plus que doublé en un an, même chose pour les panneaux solaires.