Le travail de moins en moins payant

Les travailleurs de la classe moyenne semblent avoir de plus en plus de difficulté à s’offrir des biens de valeur, comme une propriété, et à mener une vie confortable.

C’est le constat du professeur titulaire en relations industrielles à Université du Québec à Trois-Rivières, qui s’est exprimé sur le sujet dans une chronique parue récemment dans le journal Le Soleil.

Le professeur souligne notamment qu’en 1980, le prix d’une première maison équivalait à environ trois fois le salaire moyen, tandis qu’aujourd’hui, il peut atteindre jusqu’à huit fois celui-ci.

Écoutez Jean‑François Bernatchez, professeur titulaire en relations industrielles à Université du Québec à Trois-Rivières, en discuter lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.