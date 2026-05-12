Le 12 mai est la dernière journée pour remplir le formulaire du recensement 2026 au Canada.
Mais ce dernier est différent de ceux des précédentes années.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Statistique Canada pose de nouvelles questions sur l’itinérance cachée, l’orientation sexuelle et la scolarisation;
- Les réponses permettront d’adapter les politiques publiques à l’évolution démographique;
- On aborde la controverse du questionnaire long, obligatoire depuis l’ère de Stephen Harper, et son importance pour les analyses socio-économiques;
- Un sondage Nanos place le Parti libéral du Canada à 45,5 %, le Parti conservateur à 33,4 %, et souligne l’impact de la popularité de Mark Carney et Pierre Poilievre sur la dynamique parlementaire.