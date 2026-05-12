Avez-vous reçu un formulaire pour participer au recensement 2026 de Statistique Canada? La date limite pour remplir ce formulaire est ce mardi, le 12 mai.

Selon la loi, il est obligatoire de répondre à ces sondages et des amendes de 500$ peuvent être remises aux personnes qui refusent de remplir ce court formulaire.

À quoi servent les statistiques récoltées lors d'un recensement? Les commissaires reçoivent Patrice Mathieu, directeur général du programme de recensement chez Statistique Canadar, répondre aux questions des auditeurs en lien avec le recensement.

Écoutez Patrice Mathieu, directeur général du programme de recensement chez Statistique Canada, discuter de cette pratique, mardi, à La commission.