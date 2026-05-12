Série égale 2-2

L'entraîneur des Sabres de Buffalo, Lindy Ruff, a décidé de changer de gardien titulaire en vue de la quatrième rencontre contre les Canadiens de Montréal en demi-finale de l'Association de l'Est. Et le pari a payé...
Une excellente prestation de Ukko-Pekka Luukkonen, un manque d'opportunisme des joueurs des Canadiens en avantage numérique et un curieux but ont coûté la victoire au Tricolore qui s'est incliné 3-2, mardi soir, au Centre Bell.
La série est maintenant égale deux victoires de chaque côté et le cinquième match sera disputé, jeudi, à Buffalo.
C'est un but de Zach Benson, inscrit à 4:04 de la troisième période en avantage numérique, qui a finalement donné la victoire aux Sabres, mais le vent a commencé à tourner pour le Tricolore au deuxième engagement lorsque Tage Thompson, encore lors d'un jeu de puissance, a compté un but bizarre, quand son tir sur la bande a dévié avec un angle impossible pour déjouer Jakub Dobes.
Outre Benson (4e) et Thompson (4e), Mathias Samuelsson (3e) a complété pour les vainqueurs. Luukkonen a repoussé 28 des 30 tirs dirigés vers lui.
Alex Newhook (6e) et Cole Caufield (3e) ont compté pour les Canadiens. Dobes a fait face à 22 rondelles.
Les hommes de Martin St-Louis n'ont inscrit qu'un but lors de sept avantages numériques, mais ils ont surtout été blanchis durant quatre minutes de puniton réparties entre la deuxième et la troisième période.
Et ils ont aussi été dominés dans les cercles de mise en jeu pour la première fois de la série. Ils devront retouver leurs bonnes habitude jeusi soir à Bauffalo.
Le gardien chahuté
Dès la première minute de jeu, les partisans survoltés des Canadiens chahutent le gardien des Sabres. On entend «Luu-kko-nen!» comme on entendait «Ly-on!» deux jours plus tôt.
Ce sont toutefois les Sabres qui prennent les devants à 6:32 lors d'une belle relance qui se termine avec un but de Mattias Samuelsson.
Jakub Dobes empêche la formation de Buffalo de doubler la mise quelques instants plus tard avec un bel arrêt du gant, quand les Sabres prennent d'assaut son filet.
Euh... Oui, arrêt du gant il y a eu. Mais la rondelle - qui était dans le gant de Dobes - a franchi la ligne rouge. Les Sabres demandent la reprise à l'arrêt du jeu suivant et on la reprise lui donne raison.
Sauf que Martin St-Louis riposte et soutient qu'il y a eu obstruction sur son gardien. Et il a gain de cause! Le but des Sabres est refusé.
Gonflés à bloc, les hommes de Martin St-Louis redoublent d'ardeur et créent l'égalité à 10:08. Jake Evans rate une chance en or en envoyant la rondelle par-dessus le but des Sabres, mais il reprend la rondelle derrière le filet et la remet à Alex Newhook qui a une pas pire de semaine. Newhook fait mouche avec son sixième but des séries.
Deux pénalités séparées de 38 secondes permettent aux spectateurs de disputer une séquence à quatre contre quatre, durant laquelle Lane Hutson montre qu'il est dangereux en permanence, mais personne ne touche la cible.
Les Sabres sont - encore - indisciplinés et la punition de Tage Thompson mène au but de Cole Caufield qui sort ses mains des grands soirs pour déjouer le gardien des Sabres avec 13 secondes à disputer à l'engagement.
Le Tricolore rate une occasion d'ajouter à la marque lors d'un jeu de puissance en début de deuxième tiers, et il encaisse un but par la suite en désavantage numérique.
Mais un but curieux lorsque la rondelle fait un bond bizarre sur la bande avant de revenir vers le filet dans un angle impensable et déjouer Dobes.
Bowen Byram écope de quatre minutes de pénalité en raison d'un bâton élevé aux dépens d'Alexandre Texier à 18:31, mais le Tricolore n'en profite pas. Il lui restera 2:31 à cinq contre quatre en avantage d'un homme au début du dernier tiers.
Malheureusement pour le Tricolore, deux minutes et 31 secondes, ce n'était pas assez...
En revanche, les Sabres ne ratent pas leur coup lors de la pénalité à Jake Evans quelques instants plus tard. La réussite de Zach Benson - laissé seul devant le filet -, à 4:40, fait l'effet d'une douche froide dans le Centre Bell.
Quoique Dobes ramène les spectateurs dans l'action à la suite d'un formidable arrêt contre Konsta Helenius qui incite la foule à scander «Do-by! Do-by!»
En dépit de l'urgence, c'est ardu pour le Tricolore ans sa quête du but égalisateur, les Sabres bloquant toutes les lignes de tirs.
Avec moins de deux minutes à faire, Martin St-Louis retire Dobes et il demande un temps d'arrêt avec 1:17 au cadran, mais ça ne sera pas suffisant. La série est égale.