Série égale 2-2

L'entraîneur des Sabres de Buffalo, Lindy Ruff, a décidé de changer de gardien titulaire en vue de la quatrième rencontre contre les Canadiens de Montréal en demi-finale de l'Association de l'Est. Et le pari a payé...

Une excellente prestation de Ukko-Pekka Luukkonen, un manque d'opportunisme des joueurs des Canadiens en avantage numérique et un curieux but ont coûté la victoire au Tricolore qui s'est incliné 3-2, mardi soir, au Centre Bell.

La série est maintenant égale deux victoires de chaque côté et le cinquième match sera disputé, jeudi, à Buffalo.

C'est un but de Zach Benson, inscrit à 4:04 de la troisième période en avantage numérique, qui a finalement donné la victoire aux Sabres, mais le vent a commencé à tourner pour le Tricolore au deuxième engagement lorsque Tage Thompson, encore lors d'un jeu de puissance, a compté un but bizarre, quand son tir sur la bande a dévié avec un angle impossible pour déjouer Jakub Dobes.

Outre Benson (4e) et Thompson (4e), Mathias Samuelsson (3e) a complété pour les vainqueurs. Luukkonen a repoussé 28 des 30 tirs dirigés vers lui.

Alex Newhook (6e) et Cole Caufield (3e) ont compté pour les Canadiens. Dobes a fait face à 22 rondelles.

Les hommes de Martin St-Louis n'ont inscrit qu'un but lors de sept avantages numériques, mais ils ont surtout été blanchis durant quatre minutes de puniton réparties entre la deuxième et la troisième période.

Et ils ont aussi été dominés dans les cercles de mise en jeu pour la première fois de la série. Ils devront retouver leurs bonnes habitude jeusi soir à Bauffalo.

Le gardien chahuté

Dès la première minute de jeu, les partisans survoltés des Canadiens chahutent le gardien des Sabres. On entend «Luu-kko-nen!» comme on entendait «Ly-on!» deux jours plus tôt.

Ce sont toutefois les Sabres qui prennent les devants à 6:32 lors d'une belle relance qui se termine avec un but de Mattias Samuelsson.

Jakub Dobes empêche la formation de Buffalo de doubler la mise quelques instants plus tard avec un bel arrêt du gant, quand les Sabres prennent d'assaut son filet.

Euh... Oui, arrêt du gant il y a eu. Mais la rondelle - qui était dans le gant de Dobes - a franchi la ligne rouge. Les Sabres demandent la reprise à l'arrêt du jeu suivant et on la reprise lui donne raison.

Sauf que Martin St-Louis riposte et soutient qu'il y a eu obstruction sur son gardien. Et il a gain de cause! Le but des Sabres est refusé.

Gonflés à bloc, les hommes de Martin St-Louis redoublent d'ardeur et créent l'égalité à 10:08. Jake Evans rate une chance en or en envoyant la rondelle par-dessus le but des Sabres, mais il reprend la rondelle derrière le filet et la remet à Alex Newhook qui a une pas pire de semaine. Newhook fait mouche avec son sixième but des séries.