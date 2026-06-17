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«Dans les bras de l'IA»

Série balado: les liaisons intimes et ambiguës avec l'intelligence artificielle

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Entendu dans

Radio textos

le 17 juin 2026 11:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Série balado: les liaisons intimes et ambiguës avec l'intelligence artificielle
Les témoignages du balado révèlent l’usage de l’IA comme coach, soutien émotionnel ou outil de validation, tout en soulevant des enjeux de dépendance, de validation biaisée et d’impact sur les relations humaines, notamment dans le couple. / Creative/ Adobe Stock

Et si votre plus grand confident était un robot? 

Dans sa nouvelle série balado Dans les bras de l’IA, Radio-Canada nous plonge au cœur des relations intimes et bouleversantes que certains humains entretiennent avec l’intelligence artificielle.

De l’aide psychologique disponible à 3 heures du matin jusqu'au besoin impérieux de validation face aux chicanes de couple, ce projet transgénérationnel explore nos désirs les plus profonds sans aucun jugement.

Écoutez Alexandra Viau, réalisatrice du balado «Dans les bras de l’IA» et le témoignage de Yannick, mercredi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«On demande l'opinion de ChatGPT pour à peu près tout, puis pour n'importe quel sujet, n'importe quel thème, puis tu mets de côté ta propre expérience de vie, des fois.»

Yannick

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