Et si votre plus grand confident était un robot?

Dans sa nouvelle série balado Dans les bras de l’IA, Radio-Canada nous plonge au cœur des relations intimes et bouleversantes que certains humains entretiennent avec l’intelligence artificielle.

De l’aide psychologique disponible à 3 heures du matin jusqu'au besoin impérieux de validation face aux chicanes de couple, ce projet transgénérationnel explore nos désirs les plus profonds sans aucun jugement.

Écoutez Alexandra Viau, réalisatrice du balado «Dans les bras de l’IA» et le témoignage de Yannick, mercredi au micro de Marie-Eve Tremblay.