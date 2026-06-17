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Sondage Léger sur l'obésité et les perceptions

Grossophobie et soins de santé: préjugés tenaces derrière la maladie chronique

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Entendu dans

Radio textos

le 17 juin 2026 12:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Grossophobie et soins de santé: préjugés tenaces derrière la maladie chronique
Radio textos / Cogeco Média

Saviez-vous que neuf personnes sur dix au Québec reconnaissent l’existence de préjugés envers les personnes grosses? Pourtant, la discrimination reste omniprésente.

Marie-Eve Tremblay reçoit Tammy Cadieux et Maude Picotte de l'organisme Parlons obésité pour dévoiler les résultats d'un sondage révélateur.

Ensemble, elles déconstruisent le mythe du «manque de volonté» et rappellent que l'obésité est une maladie chronique complexe, influencée par la génétique et l'environnement.

Écoutez Tammy Cadieux et Maude Picotte, respectivement présidente et directrice des communications de Parlons Obésité, mercredi avant-midi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«C'était juste une question de volonté, tout le monde serait mince.»

Tammy Cadieux

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