Sondage Léger sur l'obésité et les perceptions

Saviez-vous que neuf personnes sur dix au Québec reconnaissent l’existence de préjugés envers les personnes grosses? Pourtant, la discrimination reste omniprésente.

Marie-Eve Tremblay reçoit Tammy Cadieux et Maude Picotte de l'organisme Parlons obésité pour dévoiler les résultats d'un sondage révélateur.

Ensemble, elles déconstruisent le mythe du «manque de volonté» et rappellent que l'obésité est une maladie chronique complexe, influencée par la génétique et l'environnement.

Écoutez Tammy Cadieux et Maude Picotte, respectivement présidente et directrice des communications de Parlons Obésité, mercredi avant-midi au micro de Marie-Eve Tremblay.