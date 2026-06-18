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Marché automobile

VE: «L’Occident a des générations de retard derrière les Chinois»

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Radio textos

le 18 juin 2026 11:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
VE: «L’Occident a des générations de retard derrière les Chinois»
Des mannequins posent à côté d'une toute dernière voiture électrique du constructeur automobile chinois BYD, présentée au salon Auto China 2026, à Pékin, le samedi 25 avril 2026. / (AP Photo/Andy Wong)

La Chine a redéfini l’industrie automobile en intégrant des technologies inédites dans ses véhicules électriques.

Écrans géants de divertissement, fonctions karaoké, frigos intégrés et même des capacités amphibies… tous ces outils rendent ces véhicules encore plus compétitifs sur les marchés nord-américain et européen qui font face à un retard technologique de deux ou trois générations.

C'est une situation qui pousse les gouvernements occidentaux à prendre des mesures pour freiner la percée des produits chinois.

Écoutez Luc-Olivier Chamberland, directeur au contenu chez Ecoloauto.com, analyser le tout, jeudi, à l’émission Radio textos.

«Aujourd'hui, la durabilité, le niveau de luxe de ces véhicules-là surpassent souvent, et de très loin, la qualité des véhicules européens, notamment au niveau de la technologie électrique. On est deux ou trois générations en Occident derrière ce que les Chinois sont en train de faire.»

Luc-Olivier Chamberland

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