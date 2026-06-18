Marché automobile

La Chine a redéfini l’industrie automobile en intégrant des technologies inédites dans ses véhicules électriques.

Écrans géants de divertissement, fonctions karaoké, frigos intégrés et même des capacités amphibies… tous ces outils rendent ces véhicules encore plus compétitifs sur les marchés nord-américain et européen qui font face à un retard technologique de deux ou trois générations.

C'est une situation qui pousse les gouvernements occidentaux à prendre des mesures pour freiner la percée des produits chinois.

Écoutez Luc-Olivier Chamberland, directeur au contenu chez Ecoloauto.com, analyser le tout, jeudi, à l’émission Radio textos.