Distraction et alcool au volant

Sommes-nous devenus de pires conducteurs qu’il y a dix ans? C’est la question qui enflamme les lignes téléphoniques aujourd’hui!

Marie-Eve Tremblay reçoit Simon-Pierre Poulin, porte-parole de la SAAQ, pour analyser le tout dernier bilan routier 2025.

Si la sécurité de nos voitures s'améliore, nos comportements, eux, stagnent dangereusement: folie des écrans géants à bord, le relâchement fatal de la ceinture de sécurité et la hausse inquiétante des accidents impliquant des poids lourds, il est grand temps de revenir sur les bons comportements routiers.

Écoutez Simon Pierre-Poulin, porte-parole de la Société de l’assurance automobile du Québec, mercredi à Radio textos.