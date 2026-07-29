Le chroniqueur automobile Benoit Charette commente les plus récents chiffres du regroupement des assureurs automobiles.

D'une part, les réclamations pour vol de voitures affichent une baisse marquée de 31,5%, un succès attribué à une meilleure concertation entre les trois paliers de gouvernement et à une surveillance accrue du crime organisé, ciblant particulièrement les VUS fiables exportés vers l'Afrique.

D'autre part, la facture des réparations après un accident a explosé.

Cette hausse s'explique principalement par la complexité technologique intégrée aux pare-chocs (caméras, capteurs) et le coût des batteries de véhicules électriques, souvent déclarés pertes totales après des accrochages mineurs.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette expliquer le tout, mercredi au Québec maintenant.