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Regroupement des assureurs automobiles

Baisse historique des vols d'auto, mais hausse des coûts de réparation

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 juillet 2026 15:33

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Benoit Charette
Benoit Charette
Baisse historique des vols d'auto, mais hausse des coûts de réparation
Benoit Charette / Cogeco Média

Le chroniqueur automobile Benoit Charette commente les plus récents chiffres du regroupement des assureurs automobiles.

D'une part, les réclamations pour vol de voitures affichent une baisse marquée de 31,5%, un succès attribué à une meilleure concertation entre les trois paliers de gouvernement et à une surveillance accrue du crime organisé, ciblant particulièrement les VUS fiables exportés vers l'Afrique.

D'autre part, la facture des réparations après un accident a explosé.

Cette hausse s'explique principalement par la complexité technologique intégrée aux pare-chocs (caméras, capteurs) et le coût des batteries de véhicules électriques, souvent déclarés pertes totales après des accrochages mineurs.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette expliquer le tout, mercredi au Québec maintenant

«On vole beaucoup des Toyota, on vole beaucoup des Honda parce que ce sont des produits fiables [...] et dont la mécanique est facile d'entretien.»

Benoit Charette

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