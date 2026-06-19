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Frontières dans le couple

Raconter sa vie intime: comment s’entendre quand nos limites sont différentes?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 19 juin 2026 11:10

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Raconter sa vie intime: comment s’entendre quand nos limites sont différentes?
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

À l’occasion de sa dernière chronique de la saison, Sylvie Lavallée aborde la gestion des frontières de l’intime dans les couples.

Il peut arriver que les membres du couple n'aient pas les mêmes barrières au sujet de leur vie intime et livrent des détails que l’autre aimerait garder cachés.

Écoutez la chronique de la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée faire le point à ce sujet, vendredi, à l’émission Radio textos.

L’experte explique que le consentement est la clé pour permettre d’éviter ce genre de situations qui peuvent impacter la confiance du couple.

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