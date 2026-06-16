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La vie numérique

L’IA pour nos messages: l'outil d'une paresse intellectuelle?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 16 juin 2026 12:14

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
L’IA pour nos messages: l'outil d'une paresse intellectuelle?
La vie numérique avec François Charron / Cogeco Média

L'intelligence artificielle doit-elle rédiger nos courriels et textos?

C'est la question que Marie-Eve Tremblay a posée à ses auditeurs mardi midi et le verdict est sans appel : 63,8% des répondants s'y opposent. 

Le chroniqueur François Charron décortique ce résultat et met en garde contre le piège de la paresse intellectuelle.

Si l'IA s'avère être un excellent assistant pour structurer des idées ou générer des ébauches, le chroniqueur insiste sur l'importance de la personnalisation et du jugement humain.

Copier-coller une déclaration d'amour ou une formule mielleuse sans la retravailler s'avère souvent être une bien mauvaise stratégie...

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique, expliquer le tout mardi à Radio textos

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