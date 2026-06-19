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Un appel à l'aide

Marco, 64 ans, cherche désespérément un rein sur Facebook

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 19 juin 2026 10:27

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Marco, 64 ans, cherche désespérément un rein sur Facebook
Radio textos / Cogeco Média

Marco, un entrepreneur de 64 ans, a lancé un appel à l'aide poignant sur Facebook pour trouver un donneur de rein compatible, sa santé se détériorant après deux ans de dialyse quotidienne. 

Atteint d'une glomérulosclérose focale et segmentaire, il a besoin d'un rein de groupe sanguin O négatif.

Bien que son épouse soit qualifiée pour le don croisé, elle n'est pas compatible avec Marco. 

La publication suscite déjà une vague de solidarité et d'espoir avec plusieurs candidatures potentielles.

Écoutez le témoignage de Marco Pennampede, en attente d’un rein depuis 2 ans, vendredi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

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