Un appel à l'aide

Atteint d'une glomérulosclérose focale et segmentaire, il a besoin d'un rein de groupe sanguin O négatif.

Bien que son épouse soit qualifiée pour le don croisé, elle n'est pas compatible avec Marco.

La publication suscite déjà une vague de solidarité et d'espoir avec plusieurs candidatures potentielles.

Écoutez le témoignage de Marco Pennampede, en attente d’un rein depuis 2 ans, vendredi au micro de Marie-Eve Tremblay.