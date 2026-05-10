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Chronique voyages

Nouvel aéroport métropolitain de St-Hubert: une offre de bénévolat fait réagir

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 10 mai 2026 10:37

Avec

Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Nouvel aéroport métropolitain de St-Hubert: une offre de bénévolat fait réagir
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Le nouvel aéroport métropolitain de Montréal à Saint-Hubert, qui ouvrira ses portes en juin, a soulevé de nombreuses réactions avec une annonce de recrutement.

Si les personnes recherchées travailleront bénévolement, l’annonce, qui indique les nombreuses qualités requises pour postuler, ressemble davantage à une offre d’emploi.

Écoutez la chroniqueuse de voyages Fadwa Lapierre discuter de cette offre, qui a largement été critiquée, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

Autres sujets abordés: 

  • Des terrasses prévoient fermer en Espagne;
  • L’Inde interdit l’usage du téléphone dans des safaris;
  • Montréal-Trudeau plus achalandé que jamais!

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