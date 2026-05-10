Chronique voyages

Le nouvel aéroport métropolitain de Montréal à Saint-Hubert, qui ouvrira ses portes en juin, a soulevé de nombreuses réactions avec une annonce de recrutement.

Si les personnes recherchées travailleront bénévolement, l’annonce, qui indique les nombreuses qualités requises pour postuler, ressemble davantage à une offre d’emploi.

Écoutez la chroniqueuse de voyages Fadwa Lapierre discuter de cette offre, qui a largement été critiquée, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

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