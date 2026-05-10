Le fils de l'ex-premier ministre du Canada

Le fils de l’ancien premier ministre du Canada Justin Trudeau, Xavier Trudeau, tente de se lancer en chanson et assurera le spectacle de la mi-temps des Ottawa BlackJacks, une équipe professionnelle de basketball basée à Ottawa.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en discuter dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Ce spectacle-là, c’est une preuve de plus qu’il prend ça au sérieux et qu’il veut vraiment faire carrière en musique. Il a 18 ans, il a lancé une première chanson il y a environ un an et, maintenant, il y en a quelques-unes sur sa page YouTube.»