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Le rapport final a été déposé

École Bedford: le climat s'améliore, mais la vigilance reste de mise

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 mai 2026 06:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
École Bedford: le climat s'améliore, mais la vigilance reste de mise
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Cogeco Nouvelles a appris que les onze enseignants suspendus de l'école primaire Bedford ont vu leur brevet d'enseignement révoqué.

Ils étaient tous suspendus avec salaire depuis octobre 2024 à la suite d'une enquête administrative du ministère de l'Éducation.

Le syndicat de l'Alliance des professeurs de Montréal avait confirmé en décembre dernier qu'il se porterait à la défense des enseignants qui ont vu leur brevet d'enseignement révoqué.

Rappelons qu'un clan de professeurs magrébins faisait la pluie et le beau temps dans cet établissement. Des «méthodes à la dure» avaient été imposées envers les élèves. 

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Valérie Lebeuf, qui avait dévoilé cette affaire, en discuter avec Patrick Lagacé mardi dans le tour d'horizon de l'actualité.

Toutefois, le rapport indique que certains enseignants se sentent toujours surveillés et que la charge de travail demeure lourde, tandis que des efforts restent à faire pour consolider l'enseignement des sciences et l'éducation à la sexualité.

Autres sujets abordés

  • Transformation numérique: l'ancien ministre Gilles Bélanger dénonce une approche «suicidaire» du gouvernement de la CAQ;
  • Prévention en santé: Québec injecte 250 millions $ sur cinq ans pour réduire les morts évitables liées aux maladies chroniques et au tabagisme;
  • Coupures à TVA: des vedettes doivent accepter des réductions salariales;
  • Tensions en Iran : Donald Trump juge la trêve entre les Iraniens et les Américains comme étant en «soins palliatifs»;
  • L'ex-gouverneure générale Mary Simon et le bilinguisme;
  • Pénurie d'eau à Rigaud: la municipalité demande aux citoyens de réduire drastiquement leur consommation d'eau.

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