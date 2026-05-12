Le rapport final a été déposé

Cogeco Nouvelles a appris que les onze enseignants suspendus de l'école primaire Bedford ont vu leur brevet d'enseignement révoqué.

Ils étaient tous suspendus avec salaire depuis octobre 2024 à la suite d'une enquête administrative du ministère de l'Éducation.

Le syndicat de l'Alliance des professeurs de Montréal avait confirmé en décembre dernier qu'il se porterait à la défense des enseignants qui ont vu leur brevet d'enseignement révoqué.

Rappelons qu'un clan de professeurs magrébins faisait la pluie et le beau temps dans cet établissement. Des «méthodes à la dure» avaient été imposées envers les élèves.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Valérie Lebeuf, qui avait dévoilé cette affaire, en discuter avec Patrick Lagacé mardi dans le tour d'horizon de l'actualité.

Toutefois, le rapport indique que certains enseignants se sentent toujours surveillés et que la charge de travail demeure lourde, tandis que des efforts restent à faire pour consolider l'enseignement des sciences et l'éducation à la sexualité.

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