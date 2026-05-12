À cause d'un retard d'investissement de 12M$

Le maire de Rigaud, Charles Meunier, exhorte ses citoyens à limiter drastiquement leur utilisation d'eau potable en raison d'une baisse préoccupante des réservoirs.

Bien que la cause exacte demeure inconnue, la municipalité suspecte des fuites indétectables dans un réseau d'aqueduc vétuste.

Le maire admet que sa ville accuse un retard d'investissement majeur de 12 millions de dollars pour l'entretien de ses infrastructures depuis 2021.

Écoutez Charles Meunier, maire de Rigaud, en discuter au micro de Patrick Lagacé mardi matin.