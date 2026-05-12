Référendum à 50% + 1

L'analyste Dimitri Soudas revient sur le recadrage de la députée Patricia Lattanzio par le gouvernement Carney, après ses propos sur le seuil référendaire de 50% + 1.

Cette déclaration contredit la position officielle d'Ottawa, calquée sur la Loi sur la clarté, qui exige une «majorité claire» sans toutefois la quantifier.

Dimitri Soudas souligne la tension entre cette vision fédérale et la loi 99 du Québec.

Il rappelle également que, selon ses discussions passées avec Stephen Harper, un résultat de 50 % + 1 constituerait une décision politique claire menant inévitablement à la séparation.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, mardi à Lagacé le matin.