Le CSSDM pressé de s'expliquer sur sa gestion

Le dénouement de la saga de l'école Bedford franchit une étape majeure avec la révocation des brevets d'enseignement des onze professeurs suspendus.

Le rapport final des accompagnateurs du ministère de l'Éducation révèle une transformation profonde de l'établissement, notant un retour à la conformité des programmes et un climat désormais «sain et sécuritaire» pour les élèves.

Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) est accusé d'avoir ignoré des alertes de climat toxique remontant à 2017.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Valérie Lebeuf et la directrice adjointe du CSSDM Kathlyn Morel répondre aux questions de Patrick Lagacé.