Dossiers informatiques et gestion étatique

Tandis que le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) connaît des débuts relativement stables malgré quelques ratés techniques, l'enthousiasme s'effrite rapidement lorsqu'on regarde l'ensemble des chantiers informatiques de l'État.
Entre les systèmes désuets utilisant encore du papier carbone et les dépassements de coûts faramineux, le constat est alarmant.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser ces dérives technologiques et financières avec Patrick Lagacé, mardi matin.
«On n'a pas fini d'être découragé. On n'avance pas, on voit les scandales, les programmes qui ne fonctionnent pas, mais en plus on va continuer à se mettre dans le trou avec ces projets-là, puis on va être reculé par le tonnerre, encore. C'est très difficile ce matin d'être optimiste face à notre futur numérique dans tout ce qui touche le gouvernement...»
L'ex-ministre du Numérique, Gilles Bélanger, qui a brisé le silence récemment, estime que les besoins financiers pour les dix prochaines années s'élèvent à 20 milliards de dollars.