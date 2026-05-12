Dossiers informatiques et gestion étatique

Tandis que le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) connaît des débuts relativement stables malgré quelques ratés techniques, l'enthousiasme s'effrite rapidement lorsqu'on regarde l'ensemble des chantiers informatiques de l'État.

Entre les systèmes désuets utilisant encore du papier carbone et les dépassements de coûts faramineux, le constat est alarmant.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser ces dérives technologiques et financières avec Patrick Lagacé, mardi matin.