Proposition de Québec solidaire

La mise sur pied d'épiceries (grossistes) publiques de type «Costco» proposées par Québec solidaire est une fausse bonne idée.

C’est du moins l’avis de la chroniqueuse Marie-Eve Fournier, qui souligne que le nœud du problème du coût de l'épicerie élevé est le dérèglement climatique.

Elle estime que des alternatives telles que des marchés publiques à faible prix devraient plutôt être envisagés, comme ça se fait en Europe, par exemple.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier remettre en question ce modèle au micro de l’animateur Patrick Lagacé.