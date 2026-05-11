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Proposition de Québec solidaire

Épiceries publiques: «C'est une fausse bonne idée», selon Marie-Eve Fournier

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 mai 2026 07:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Épiceries publiques: «C'est une fausse bonne idée», selon Marie-Eve Fournier
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La mise sur pied d'épiceries (grossistes) publiques de type «Costco» proposées par Québec solidaire est une fausse bonne idée.

C’est du moins l’avis de la chroniqueuse Marie-Eve Fournier, qui souligne que le nœud du problème du coût de l'épicerie élevé est le dérèglement climatique.

Elle estime que des alternatives telles que des marchés publiques à faible prix devraient plutôt être envisagés, comme ça se fait en Europe, par exemple.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier remettre en question ce modèle au micro de l’animateur Patrick Lagacé.

«Pourquoi le prix de l'épicerie a autant bondi? Je le sais que c'est plate, on est tannés d'en entendre parler, mais c'est vraiment les changements climatiques. Que ça s'appelle Loblaws ou Épicerie Québec, on va être pris avec le même problème d'origine. C'est ça qui fait monter le prix des aliments.»

Marie-Eve Fournier

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