L'ex-ministre français présente son one man show

L'ancien ministre français de la Justice et conjoint d'Isabelle Boulay, Éric Dupond-Moretti, présente son one man show J'ai dit oui, dans lequel il aborde son passage en politique.

En entrevue avec Patrick Lagacé, M. Dupond-Moretti alerte sur la menace de l'extrême gauche et de l'extrême droite en France, qu'il met sur le plan, ainsi que sur la perte de nuance dans notre société.

Il s'inquiète aussi de l'ambiance tendue sur les réseaux sociaux, tout comme des médias d'extrême droite comme CNEWS en France et de la présence d'un certain Mathieu Bock-Côté sur le plateau de cette chaîne d'opinion.

Écoutez Éric Dupond-Moretti, ex-ministre français de la Justice, parler de son spectacle et de l'actualité française, lundi, à Lagacé le matin.