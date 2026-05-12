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Au Kenya

Emmanuel Macron perd patience et devient (encore) virale

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 mai 2026 07:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Emmanuel Macron perd patience et devient (encore) virale
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Lors d’un discours à l’Université de Nairobi au Kenya, le président français Emmanuel Macron a troqué son calme habituel pour une intervention musclée.

Importuné par le brouhaha incessant de l’assistance pendant qu’un créateur de mode s’exprimait sur scène, le président a interrompu le protocole pour exiger le silence et le respect envers les intervenants.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur les moments viraux du président français, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Ce coup d'éclat s'ajoute à une série de moments viraux pour Emmanuel Macron au cours de la dernière année, allant de ses expressions anglophones à Davos jusqu'à ses séances de jogging médiatisées avec des athlètes olympiques.

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