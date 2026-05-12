Lors d’un discours à l’Université de Nairobi au Kenya, le président français Emmanuel Macron a troqué son calme habituel pour une intervention musclée.

Importuné par le brouhaha incessant de l’assistance pendant qu’un créateur de mode s’exprimait sur scène, le président a interrompu le protocole pour exiger le silence et le respect envers les intervenants.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur les moments viraux du président français, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Ce coup d'éclat s'ajoute à une série de moments viraux pour Emmanuel Macron au cours de la dernière année, allant de ses expressions anglophones à Davos jusqu'à ses séances de jogging médiatisées avec des athlètes olympiques.