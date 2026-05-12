Le match décisif des séries de la LPHF entre la Victoire de Montréal et le Frost du Minnesota, qui devait avoir lieu lundi soir, a été reporté en raison d'un virus qui frappe le camp des Montréalaises.
L'incertitude plane sur la nature exacte de l'infection alors que la rencontre a été reprogrammée mardi soir, à 19h, en compétition avec le match du Tricolore face aux Sabres.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
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